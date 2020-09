Mohamed Mohumed verbessert Bestzeit über 5000 Meter erneut

Yassin Mohumed (l.) und Mohamed Mohumed (r.) 2019 im Trainingslager in den USA © Mohamed Mohumed

Mohumed setzte sich gegen starke internationale Konkurrenz durch und überquerte die Ziellinie in 13:23,71 Minuten. Damit war der 21-Jährige noch einmal um 0,75 Sekunden schneller als vor zwei Wochen in Dortmund und drückte damit auch seine eigene deutsche Jahresbestleistung.

"Nächstes Jahr nehme ich mir diese Zeit definitiv vor"

Offen ist noch, ob Mohumed mit dem Sieg in Heusden die Saison beendet. "Jetzt bespreche ich mit meinem Trainer, ob wir nochmal einen 10.000m-Lauf machen oder in die Saisonpause gehen. Denn bald startet schon die Vorbereitung für die Olympischen Spiele."

Zwei Tage zuvor hatte bereits sein kleiner Bruder für Aufsehen gesorgt. Bei der U20-DM in Heilbronn setzte sich der erst 17 Jahre alte Yassin Mohumed ebenfalls über 5000 Meter nach einem unwiderstehlichen Spurt durch und wurde Deutscher Meister. "Wir sind alle zu Hause extrem stolz auf ihn", sagt Mohamed Mohumed.

Olympiamedaille als Fernziel

Damit tat es Yassin seinem Bruder gleich - denn der wurde bereits Anfang August in Braunschweig Deutscher Meister bei den Männern.

"Ich träume auf jeden Fall von einer Olympiamedaille", hatte der in Deutschland geborene Leichtathlet schon vor seinen Steigerungen in den vergangenen Wettkämpfen gesagt - wenn auch noch nicht in Tokio 2021.