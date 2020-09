Nations League: Schweiz - Deutschland, Stimmen von Joachim Löw, Kroos, Gündogan

Nach dem 1:1 in der Nations League in der Schweiz ist die Stimmung bei vielen Spielern bedrückt. Vor allem Ilkay Gündogan spricht nach dem erneuten Remis Klartext.

Ilkay Gündogan (Torschütze Deutschland): "Es hat komplett an uns selbst gelegen. Ich bin auch ein bisschen angepisst. Wir haben vorne schon in der ersten Halbzeit Bälle unnötig verloren - Bälle, die wir eigentlich fest machen müssen. Wir dominieren das Spiel und hätten uns noch mehr gute Chancen herausarbeiten können. Vor dem Gegentor spielen wir unbedrängt einen Fehlpass und laufen in einen Konter. So etwas darf aus diesem Niveau nicht passieren. Nach dem 1:1 war es dann schwierig. Die Schweizer haben vorne gut zugemacht, uns fehlen dann die Lösungen, wir werden immer müder. Das ist kein Prozess, dass ist ganz einfaches Fußballspiel. Wenn du den Ball vorne hast, dann musst du ihn auch behaupten. Dann schwimmst du die letzten 10, 20 Minuten und dann hast du noch Glück, dass du hier mit einem Punkt rausgehst. Das geht mir auf den Sack. Ich bin unzufrieden. Schon gegen Spanien haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel gut gemacht. Wir müssen an den einfachen Dingen arbeiten. Wir haben zwei Punkte verschenkt."