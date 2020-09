Anzeige

Formel 1, Monza: Lewis Hamilton im Mercedes verpasst Sieg wegen Strafe Diese Panne kostete Hamilton den Sieg

Ferrari-Debakel bei Heimspiel

F. Wendler

Beim Italien-GP fällt Lewis Hamilton nach einer Strafe vom ersten auf den letzten Platz zurück. Wie kam es zu der Panne, die den Briten den Sieg kostete?

Es war ein verkorkstes Rennen für Lewis Hamilton.

Beim Großen Preis von Italien in Monza führte der Brite in seinem Mercedes eigentlich souverän das Feld an, und steuerte auf seinen nächsten Sieg zu, bis ihn eine Strafe ausbremste und am Ende nur auf Rang sieben ins Ziel kommen ließ.

Anzeige

Doch was war passiert? In der 20. Runde musste Haas-Pilot Kevin Magnussen seinen Boliden aufgrund eines technischen Defekts neben der Strecke abstellen. Prompt wurde das Safety Car auf die Strecke geschickt, was der Führende Hamilton zu einem Boxenstopp nutzte. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Hamilton sah Anzeige nicht

Außer dem sechsmaligen Weltmeister und Antonio Giovinazzi fuhr allerdings kein anderer Fahrer an die Box. Der Grund: die FIA hatte die Boxeneinfahrt gesperrt, weil das Auto von Magnussen kurz davor stehend in diese Richtung abgeschleppt werden sollte. Warum also fuhr der erfahrene Hamilton trotz der Ansage "Pit Entry closed" zum Reifenwechsel?

Laut Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff eine "verrückte Verkettung von Umständen".

"Ich habe diese Anzeigen ganz ehrlich nicht gesehen, daher übernehme ich die Verantwortung dafür", gestand Hamilton nach dem Rennen. Dennoch nahm ihn Wolff in Schutz, schließlich habe man die Anzeige von der Boxenmauer aus nicht sehen könne.

"Und wenn der Fahrer sie nicht sieht, was ich absolut glaube, dann kann man nur auf der vierten Seite im Kommunikationssystem der FIA sehen, dass die Boxengasse geschlossen war", so der Österreicher weiter. (Rennkalender 2020 der Formel 1)

Wolff spricht von "Pech"

Dass diese Seite aber ohnehin niemand anschaut, erklärte Wolff nur wenig später. "Niemand schaut sich diese Seite an, wenn das Safety Car rausgeht und der Fahrer an die Box kommt. Alles konzentriert sich dann auf den Stopp." Für Mercedes einfach nur "Pech".

Anzeige

Nach dem Missachten der Sperre wurde gegen den Briten und gegen Giovinazzi eine Strafe von zehn Sekunden ausgesprochen. Diese musste Hamilton - kurz nach dem Restart nach dem Unfall von Charles Leclerc - in der Box "absitzen". Dadurch wurde er vom ersten auf den letzten Platz im Feld zurückgeworfen.