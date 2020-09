Beachvolleyball: Wie Ittlinger/Laboureur zum Meister-Duo wurden

Corona-Pause hilft Laboureur

Dabei trotzte das Duo gerade zu Beginn der Pandemie den suboptimalen Trainingsbedingungen. "Wir konnten in Deutschland nicht am OSP trainieren und mussten dann zuhause ein bisschen improvisieren und haben individuell trainiert", sagte die Beach-Queen.

Folgt auf den DM-Titel der EM-Titel?

In ihrer zweiten gemeinsamen Saison war für das Duo dreimal erst im Halbfinale Schluss. Für den großen Wurf reichte es aber nie, doch Laboureur wusste, was möglich ist. Angesprochen auf die Favoriten bei den DM, sagte sie: "Ich würde uns selber schon auch in den Kreis mitaufnehmen. Wir waren bei jedem Turnier im Halbfinale und nächstes Mal wollen wir noch einen Schritt weiter gehen."

So richtig fassen konnten Chantal Laboreur und Sandra Ittlinger ihren Triumph unmittelbar nach Spielende nicht. Nach dem verwandelten Matchpunkt ballten beide Athletinnen zunächst die Fäuste, stützten ihren Kopf auf diese und blickten auf den Timmendorfer Sand herab. Erst dann ging der Blick zum Partner, was folgte, war eine innige Umarmung.

Für Ittlinger war es der erste Erfolg, eine ungewohnte Situation: "Ich weiß noch gar nicht, was man machen soll, wenn man in Timmendorf fertig ist und nicht verloren hat", sagte die 26-Jährige bei SPORT1 .

Bei den in einer Woche anstehenden Europameisterschaften in Lettland kann das Duo seine Erfolgsstory fortsetzen. Nach den Top-Leistungen in Timmendorf scheint am Strand von Riga alles möglich.