US Open: Angelique Kerber scheidet gegen Jennifer Brady im Achtelfinale aus

Angelique Kerber ist bei den US Open klar gescheitert. Die dreimalige Majorsiegerin aus Kiel unterlag in der Runde der letzten 16 der an Position 28 gesetzten US-Amerikanerin Jennifer Brady (25) in 1:28 Stunden mit 1:6, 4:6 und verpasste in New York erstmals seit ihrem Wimbledonsieg 2018 das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. (US Open: Das Kerber-Aus zum Nachlesen im SPORT1-Ticker)