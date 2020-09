Tour de France 2020, Ergebnis: Buchmann fällt zurück, Roglic holt Gelb

Nachdem er schon am Vortag Zeit gut eine Minute einbüßte, wuchs der Rückstand auf die Spitzengruppe diesmal auf über vier Minuten an. Die Hoffnung auf eine Podiums-Platzierung hat damit vor dem Ruhetag einen erheblichen Dämpfer erhalten ( Die Gesamtwertung der Tour de France ). Die Etappe beendete er als 23., auf das Gelbe Trikot hat er nun 5:45 Minuten Abstand. ( Tour d e France: Die 9. Etappe im SPORT1 -Liveticker zum Nachlesen )

Nach dem ersten Rückschlag am Samstag lief es für den 27 Jahre alten Bora-Kapitän erneut nicht wie gewünscht. "Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, war schon früh am Limit. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mehr war nicht möglich", sagte der sichtlich geknickte Buchmann am Sonntag im empfindlich kühlen Zielort Laruns.