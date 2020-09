Beachvolleyball: Thole/Wickler gewinnen Finale um Deutsche Meisterschaft

Bundestrainer Olejnak lobt seine Schützlinge

Auch Partner Julius Thole hob die Bedeutung des Titels in dieser Saison nochmal hervor: "Es war eine Saison mit vielen Auf und Abs – auch emotional war es nicht so einfach. Ich freue mich, dass wir hier unsere Spannung so aufbauen konnten."

Und was bedeuten eigentlich diese Zeichen? Mit verschiedenen Fingerpositionen, die je nach Duo variieren, zeigen sich die Sportler gegenseitig an, wie der Block gestellt wird beziehungsweise wohin der Aufschlag erfolgen soll © Getty Images

In Russland ist man auf jedes Wetter vorbereitet. Das Beachstadion in Sotschi verfügt sogar über Dächer für die Zuschauertribünen © Getty Images

Selbst in Afrika, Mexiko, Kambodscha, Katar oder dem Oman finden in diesem Jahr Turniere statt. Die Spieler sind förmlich überall auf der Welt zu Hause © Getty Images

Traumhafte Kulissen gehören zum Alltag der besten Spieler der Welt. Erst im vergangenen Jahr steigen direkt am Strand von Coolangatta in Australien die Commonwealth Games statt © Getty Images

Die wichtigste Turnierserie im Kalender der Beachvolleyballer ist die FIVB World Tour, bei der von Anfang Januar bis Mitte November Turniere auf der ganzen Welt stattfinden. So stehen unter anderem gleich zwei Turniere in Brasilien (Bild) auf dem Programm © Getty Images

Während Walkenhorst, Brink und Reckermann ihre Karrieren inzwischen beendet haben, versucht Ludwig ihren Titel bei der Heim-WM in Hamburg (28. Juni bis 7. Juli LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) an der Seite ihrer neuen Partnerin Margarete Kozuch erfolgreich zu verteidigen. © Getty Images

"Es ist toll, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, weil sie etwas Besonderes sind", war auch Bundestrainer Martin Oljnak voll des Lobes für seine Schützlinge. Dazu gab er auch einen Einblick in den Trainingsschwerpunkt der vergangenen Wochen: "Das Jahr, das wir bis Olympia gewonnen haben, haben wir dazu genutzt, Julius im Athletikbereich zu entwickeln. Damit er in so einem Finale dann auch körperlich mithalten kann. Das war im letzten Jahr in Hamburg das Problem."