Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt steht bei Top-Klubs hoch im Kurs

Kevin Trapp überzeugte in der Nations League gegen Spanien. Verschärfen die internationalen Top-Klubs nun ihre Bemühungen um den Keeper?

Mit einer starken Leistung gegen Spanien in der Nations League (SPORT1-Note 1,5) machte der vierfache Nationalspieler am Donnerstag international auf sich aufmerksam und unterstrich seine Ambitionen als Nummer drei in der DFB-Elf. Gegen die Schweiz wird er aber auf der Bank sitzen, weil Bernd Leno eine Chance erhalten soll.