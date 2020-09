FC Bayern: Uli Hoeneß lobt Team und Trainer Hansi Flick

"Wenn ich an das 8:2 gegen Barcelona denke, das Halbfinale gegen Lyon, die vorher Manchester City rausgeworfen haben, und dann am Ende wahrscheinlich die mit zweitbeste Mannschaft der Welt Paris, wie ich finde, verdient geschlagen haben, dann muss man sagen: Chapeau! An unsere Mannschaft und unseren Trainer", sagte Hoeneß im Podcast Tisch für drei von Chefs Culinar.

Kimmich spricht von Brüdern: "Hab ich noch nie gehört"

Hoeneß noch mit Kovac befreundet

"Natürlich haben wir in dieser Phase nicht gut gespielt, gar keine Frage. Aber in Frankfurt wurde Boateng nach einer Viertelstunde vom Platz gestellt, dadurch haben wir 1:5 verloren, weil wir fast eineinviertel Stunden mit zehn Mann gespielt haben", meinte der Ex-Präsident: "Wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht vom Platz gestellt worden wäre und wir gewonnen hätten, was normal gewesen wäre."