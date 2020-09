Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona - die Folgen für Koeman & Co.

Doch die vergangenen Wochen haben einiges im Barca-Kosmos ins Wanken gebracht. Die 2:8-Blamage im Champions-League-Viertelfinale, Messis offen geäußerte Kritik inklusive Wechselwunsch – auch wenn der 33-Jährige seinen bis 2021 laufenden Vertrag bei den Katalanen erfüllen will, ist noch längst nicht alles wieder in Ordnung. ( SPORT1 -Kommentar: Messi beschädigt seinen Ruf )

Vereinsführung auf dem Prüfstand

Dass Messi nicht der größte Fan des Barca-Präsidenten ist, ist nichts Neues. Mit seinen Aussagen zum Verbleib in Barcelona attackierte der Superstar Josep Bartomeu nun öffentlich und warf ihm Wortbruch vor. "Ich war mir sicher, dass ich ablösefrei gehen könnte. Der Präsident hatte das immer so kommuniziert", erklärte Messi.

Bartomeu steht nicht zuletzt seit der "Barcagate"-Affäre in der Kritik. Der Präsident soll über eine argentinische Firma Diffamierung und Verbreitung von Fake News gegenüber seinen Spielern in den sozialen Medien in Auftrag gegeben haben.