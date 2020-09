Darts: Dominanz von Michael van Gerwen bröckelt nach Aus in Premier League

Van Gerwen wechselt Darts-Ausrüster

Viel Zeit bleibt van Gerwen für die Optimierung nicht. Ab zwölften September steht die Autumn Series der PDC mit fünf Turnieren in fünf Tagen an – also in der gleichen Frequenz wie in der Premier League und erneut ohne Fans in der Halle, was ihm nicht zu liegen scheint.