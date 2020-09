Anzeige

Formel 3: Beckmann und Schumacher scheiden aus, Flörsch stark Schumacher in Unfall verwickelt

David Schumacher wurde beim Rennen in Monza in einen Unfall verwickelt © imago

David Beckmann und David Schumacher scheiden beim Formel-3-Rennen in Monza aus. Sophia Flörsch fährt ihr bestes Ergebnis ein.

Unglücklicher Sonntag für Deutschlands Motorsporttalente in der Formel 3: In Monza schied David Beckmann mit technischen Problemen aus und musste damit auch seine letzten Hoffnungen auf den Titel in der Nachwuchsserie begraben.

Sein Trident-Teamkollege Lirim Zendeli hatte am Sonntag Chancen auf den Sieg, musste sich letztlich aber mit Rang fünf begnügen. Der erste Platz am Sonntag ging an den Briten Jake Hughes (HWA Racelab).

Auch David Schumacher (Carlin) haderte am Ende des vorletzten Rennwochenendes. Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher war auf dem Weg zu seinem ersten Punkte-Ergebnis der Saison, wurde dann jedoch in einen Unfall verwickelt.

Der Gesamtführende Oscar Piastri wurde von Clement Novalak getroffen, drehte sich und nahm dabei Schumacher mit. Beide schieden daraufhin aus.

Flörsch trumpft auf

Sophia Flörsch (Campos) immerhin holte als 13. ihr bestes Ergebnis des Jahres.

Im Hauptrennen am Samstag hatte Beckmann nach starker Aufholjagd in der Schlussphase den vierten Platz geholt, Zendeli erreichte eine Woche nach seinem Premierensieg in Spa den siebten Rang. Der Sieg ging an den Dänen Frederik Vesti (Prema).