Jürgen Klopp wechselt von New Balance zu adidas - Liverpool bei Nike

Der ehemalige Chefcoach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund sei eine Kultfigur, "deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden", so der Däne.

Der Vertrag mit Klopp gilt ab dieser Saison, der Fußballlehrer wechselt von New Balance zum Ausrüster aus Herzogenaurach. Die Reds waren komplett von New Balance zu Nike gewechselt. Der Sportartikel-Gigant aus den USA wird den Reds in Zukunft jährlich rund 70 Millionen Pfund bezahlen. Durchaus kurios also, dass ausgerechnet Klopp als Vater des Erfolges künftig in adidas-Schuhen an der Seitenlinie steht.