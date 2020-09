Thiago vom FC Bayern vergleicht Rodrigo mit Robert Lewandowski

Thiago vom FC Bayern spricht in höchsten Tönen von einem Kollegen im spanischen Nationalteam. Dessen Torausbeute rechtfertigt das aber nicht unbedingt.

"Er hat großartige Qualitäten als Torjäger", sagte Bayerns Mittelfeldspieler auf der Pressekonferenz vor Spaniens Duell mit der Ukraine in der Nations League ( ab 20.45 Uhr im Liveticker ) über den Angreifer, der in diesem Sommer für 30 Millionen Euro vom FC Valencia zu Leeds United gewechselt ist: "Es ist großartig, dass er uns dabei hilft, zu pressen."

"Ich sehe Ähnlichkeiten zu Lewandowski, der unverschämt viele Tore gemacht hat", sagte der 29-Jährige, der vor einem Wechsel in die englische Premier League steht. Denn Rodrigo habe "auch viele Treffer erzielt".

Der 29-Jährige markierte in den vergangenen sechs Spielzeiten in Valencia 59 Tore und bereitete 41 vor. Für die spanische Nationalmannschaft hat er insgesamt acht Treffer in 23 Partien erzielt.