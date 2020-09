AEW All Out: Matt Hardy verletzt, Jon Moxley verteidigt Titel

Mit dieser Show hat sich der WWE-Konkurrent All Elite Wrestling (AEW) keinen Gefallen getan. Bei der Großveranstaltung All Out in der Nacht auf Sonntag, bei der erstmals wieder eine kleine Zahl an Zuschauern teilnahm, sollte eigentlich der nächste Schlag gegen den Showkampf-Marktführer steigen.

Matt Hardy landet mit Kopf auf Beton

Ehefrau Reby Hardy geschockt

Die Ergebnisse von AEW All Out:

Joey Janela besiegt Serpentico (Preshow)

Private Party besiegt The Dark Order (Preshow)

Tooth & Nails Match: Big Swole besiegt Dr. Britt Baker

The Young Bucks besiegen Jurassic Express

Casino Battle Royal - Sieger: Lance Archer

Broken Rules Match: Matt Hardy besiegt Sammy Guevara

AEW Women's Championship: Hikaru Shida (c) besiegt Thunder Rosa

8 Man Tag Team Match: The Natural Nightmares, Scorpio Sky und Matt Cardona besiegen The Dark Order

AEW Tag Team Championship: FTR besiegen Adam Page und Kenny Omega (c) - TITELWECHSEL

Mimosa Mayhem Match: Orange Cassidy besiegt Chris Jericho

AEW World Championship: Jon Moxley (c) besiegt MJF