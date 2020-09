NHL: Thomas Greiss gelingt Shutout gegen Philadelphia Flyers

Die New York Islanders erreichen dank Thomas Greiss das Halbfinale der NHL. Der deutsche Goalie überragt im Tor und sieht eine historische Defensivleistung.

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders das Playoff-Halbfinale der NHL erreicht und darf weiter vom Stanley-Cup-Triumph träumen.

Greiss: "Beste Defensivleistung"

"Das war ein großer Sieg", sagte Greiss, der den ersten Playoff-Shutout seiner Karriere feierte. Der Füssener blieb als erster Islanders-Goalie seit 1975 in einem siebten Spiel ohne Gegentor, lobte aber ausdrücklich seine Mitspieler: "Das war die beste Defensivleistung, die ich jemals von einem Team gesehen habe."

Greiss ersetzte im Showdown Semjon Warlamow, der in 14 der bisherigen 15 Playoff-Spiele von Beginn an aufgeboten worden war. Mit dem Russen im Kasten hatten die Islanders zuvor in der Serie eine 3:1-Führung verspielt und zwei Matchbälle vergeben.