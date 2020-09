US Open: Serena Williams besiegt Sloane Stephens in dritter Runde

Freude pur: Serena Williams steht in der nächsten Runde der US Open © Getty Images

Serena Williams kann im ersten Satz gegen Sloane Stephens bei den US Open nicht mithalten. Doch sie kämpft sich zurück und holt das Ticket fürs Achtelfinale.

Serena Williams hat ihre Hoffnungen auf ihren 24. Titel bei einem Grand Slam nach großem Kampf am Leben erhalten.

Die 38 Jahre alte Amerikanerin setzte sich in der dritten Runde mit 2:6, 6:2, 6:2 im US-Duell mit Sloane Stephens durch. Nach dem Erfolg gegen die Turniersiegerin von 2017 trifft sie im Achtelfinale auf die Griechin Maria Sakkari.

In der dritten Runde hatte die an Nummer drei gesetzte Williams in Flushing Meadows zuletzt vor 14 Jahren verloren.