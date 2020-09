Nationalmannschaft: Oliver Bierhoff spricht über Spielplan-Kritik von Löw

Oliver Bierhoff kann sich noch nicht vom Ball trennen. Wie in jungen Jahren trainiert er bei Aufwärmübungen noch immer inmitten der deutschen Nationalspieler und bleibt somit dicht am Geschehen dran.

Oliver Bierhoff: Auf jeden Fall, wir haben unglaublich starke, junge, talentierte Spieler, gepaart mit Spielern, die viel Erfahrung haben: Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan. Wir haben eine gute Mischung, wir haben eine tolle Entwicklung in den letzten Monaten bei vielen Spielern gesehen. Man sieht ja auch, wie die Anfrage aus dem Ausland für unsere Spieler da ist. Sie werden dort weiter wachsen; in der englischen Liga, aber auch in anderen Bereichen. Deswegen bin ich zuversichtlich. Wir werden nicht als Favorit in das Turnier gehen. Aber wir werden unsere Chance haben.