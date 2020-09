G2 Esports bezwingt Rogue nach langem Kampf - LEC-Playoffs

Was ist los bei G2 Esports? © Riot Games

Fünf Spiele hat es gebraucht, ehe G2 Esports erneut in das Finale der LEC-Playoffs einziehen konnte. Rogue lieferte einen tapferen Kampf, musste sich am Ende aber der Konkurrenz geschlagen geben.

G2 Esports und Rogue haben alles gegeben, über die gesamte Distanz gekämpft, gefarmt, Kills abgestaubt und viele mehr. Gewinnen konnte am Ende jedoch nur einer.

Mit Spannung wurde das Halbfinale der LEC erwartet. G2 Esports, auf Rache für die knappe Niederlage gegen Fnatic aus, musste nur noch ein Team aus dem Weg räumen, um im Finale die Chance auf eine Revanche zu erhalten. Gleiches galt auch für Rogue, das Team, das von Fnatic bereits in der ersten Runde der LEC-Playoffs 3:0 geschlagen wurde.

Am Ende war es eine äußerst knappe Angelegenheit, in deren Verlauf es beide Organisationen verdient gehabt hätten, im großen Finale anzutreten.

Rogue mit grandiosem Start, G2 schlägt zurück

In den Augen der Community galt G2 Esports als klarer Favorit. Den Grund hierfür dürfte das vergangene Match gegen Fnatic gewesen sein, in dessen Verlauf G2 immerhin zwei Matches gewinnen konnte. Rogue hingegen ging sang und klanglos mit 3:0 in der ersten Playoffs-Runde unter.