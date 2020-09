DEL macht deutlich: Fans aus finanziellen Gründen unverzichtbar

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hofft bei ihrem geplanten Saisonstart am 13. November auf Zuschauer in den Hallen.

"Wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen mit Zuschauern starten und am besten mit möglichst vielen", sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke im Deutschlandfunk. Alle Vereine, ergänzte er, hätten passende Hygienekonzepte ausgearbeitet.

Problematisch ist laut Tripcke aber unter anderem, dass in vielen Bundesländern nur wenige Zuschauer zugelassen sind: In Baden-Württemberg dürfen nur 500 ins Stadion, in Nordrhein-Westfalen nur 300.