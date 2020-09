Formel 1: Italien-GP in Spa mit Hamilton, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton war bislang auch beim Großen Preis von Italien in Monza der schnellste Fahrer auf der Strecke. (Formel 1: Großer Preis von Italien, Rennen ab 15.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER )

Im Qualifying verwies der Brite seinen Teamkollegen Valtteri Bottas erneut auf Platz zwei. Nach der Machtdemonstration im Qualifying in Belgien, wo Hamilton 0,5 Sekunden Vorsprung auf den Finnen hatte, trennten die Silberpfeile am Samstag nur rund ein Zehntel.

Während sich Bottas in Italien berechtigte Hoffnungen auf seinen zweiten Saisonsieg machen darf, schielt Hamilton auf seinen 90. GP-Sieg. Bei der aktuellen Form des sechsfachen Weltmeisters scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dieser den Rekord von 91 Rennsiegen von Michael Schumacher einstellt.

Hinter Bottas geht überraschend Carlos Sainz im McLaren ins Rennen. Der Spanier konnte sich die plötzliche Pace-Steigerung in Monza auch nicht so recht erklären. Angesprochen auf die Gründe für den Leistungsschub, sagte der Vettel-Nachfolger:"Ich würde gerne in der Lage sein, diese Frage beantworten zu können, aber im Moment kann ich das nicht."