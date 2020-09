Triathlon: Laura Lindemann bei Sprint-WM in Hamburg Dritte - Wechsel-Probleme

Laura Lindemann liefert bei der Sprint-WM in Hamburg eine starke Leistung ab - Probleme beim Wechsel kosten sie die Chance auf eine noch bessere Platzierung.

Triathletin Laura Lindemann hat bei der Sprint-WM in Hamburg Platz drei belegt. Die viermalige deutsche Meisterin aus Potsdam musste sich nach 750 Metern Schwimmen, 18,9 km Radfahren und fünf Kilometern Laufen nur der Britin Georgia Taylor-Brown und Flora Duffy (Bermuda) geschlagen geben.

Die 24-Jährige hatte beim Übergang vom Rad auf die Laufstrecke Probleme beim Anziehen des linken Schuhs und ging lediglich als Elfte auf die Strecke. Lindemann tritt am Sonntag noch in der Mixed-Team-WM (13.30) an. Mit einer couragierten Leistung arbeitete sich die 24-Jährige auf den fünf Kilometern dann Stück für Stück nach vorn, konnte die bereits früh enteilten Taylor-Brown und Duffy aber nicht mehr einholen.