Nationalmannschaft: Joachim Löw erklärt Eiertanz um Kai Havertz

Die Reise von Kai Havertz zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien wird als einer der unnötigsten Trips in die Geschichte des DFB eingehen.

Draxler statt Havertz in der Startelf

Einen Tag später verließ er dann die Nationalmannschaft in Richtung London , um seinen Wechsel zum FC Chelsea perfekt zu machen.

Warum Joachim Löw ihn dann überhaupt für die ersten beiden Länderspiele nach der Corona-Zwangspause nominiert hatte, konnte der Bundestrainer am Samstag nicht beantworten. ( Kommentar: Theater um Havertz war unnötig )

Er wollte auf keinen Fall riskieren, dass der 100-Millionen-Euro-Transfer zu den Blues nur deswegen auf der Zielgeraden platzt, weil sich Havertz in einem nicht ganz so bedeutenden Spiel verletzen würde.

"Bei einem Turnier wäre es was anderes gewesen", versicherte Löw. Aber er kenne eben auch Fälle, in denen sich Spieler in einer vergleichbaren Situation noch verletzt hätten: "Das wollte ich natürlich nicht."