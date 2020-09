NFL: Deshaun Watson verlängert Vertrag bei Houston Texans

"Als ein Kind, das in Georgia aufgewachsen ist, war es immer mein Traum, in der NFL zu spielen", schrieb Watson zu einem Bild in den sozialen Medien: "Ich könnte mich nicht geehrter fühlen, einen langfristigen Vertrag in Houston unterschrieben zu haben - die Stadt, die ich so sehr lieben gelernt habe und die ich nun mein Zuhause nenne."