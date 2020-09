Formel 1, Monza: Kimi Räikkönen und Esteban Ocon geraten aneinander

Beim Qualifying zum Italien-GP in Monza kommt es zwischen Kimi Räikkönen und Esteban Ocon zu einer Auseinandersetzung - die sogar von den Stewards untersucht wird.

In der Endphase von Q1 kam es zwischen Renault-Pilot Esteban Ocon und Kimi Räikkönen im Alfa Romeo zu einer Auseinandersetzung. Der Finne, der eigentlich auf einer schnellen Runde unterwegs war und gegen das Ausscheiden kämpfte, hing hinter seinen Konkurrenten fest und kam nicht vorbei.

Mehrfach versuchte der Weltmeister von 2007 zu überholen, doch Ocon blockte alle Versuche ab. Ein Verhalten, das Räikkönen völlig in Rage brachte. "Dieser ***. Er blockt mich die ganze Zeit, dieser Idiot. Und das auf einer schnellen Runde. ***", wütete der Finne am Boxenfunk und musste dabei von der internationalen Regie mehrfach zensiert werden.

Räikkönen wütet gegen Ocon

Einmal wurde es zwischen beiden sogar so eng, dass die Rennkommissare eine Untersuchung anordneten. Nicht die erste an diesem Tag. Bereits nach dem dritten Training mussten sich acht Fahrer wegen zweifelhafter Manöver verantworten - es wurden jedoch alle freigesprochen. So auch Ocon. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)