Schweiz - Deutschland live: Die Nations League im TV, Stream, Ticker

Joachim Löw verzichtet auf Emre Can

Nach dem Unentschieden gegen Spanien zum Auftakt vollzieht Bundestrainer Joachim Löw beim Gastspiel in der Schweiz einen Torwartwechsel.

Nach dem Last-Minute-Gegentor am Donnerstag gegen Spanien möchte die DFB-Elf in der Nations League ihren ersten Sieg feiern. Um 20.45 Uhr ist die Mannschaft im St. Jakob-Park gegen die Schweiz gefordert.

Bundestrainer Joachim Löw nimmt zwei Änderungen gegenüber dem 1:1 gegen Spanien vor. Für Keeper Kevin Trapp steht Bernd Leno im Kasten, zudem nimmt Matthias Ginter die Position von Emre Can ein.

Trotz des späten Gegentors am Donnerstag geht Deutschland als klarer Favorit in die Partie gegen das Nachbarland ( UEFA Nations League: Schweiz – Deutschland um 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Löw sieht "Parallelen zwischen der Schweiz und Spanien"

Angesprochen auf den Stellenwert der Nations League sagte Löw: "Die Nations League ist ein guter Wettbewerb. Da misst man sich mit anderen Mannschaften auf hohem Niveau. Natürlich wollen wir gewinnen. Aber man kann da auch mal was probieren, wie gegen Spanien. Ich will das nicht ganz so hoch hängen."