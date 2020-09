Bundesliga-Barometer: Fans haben Verständnis für Transferpolitik der Bayern

Selbst wenn so wäre: Die deutschen Fußball-Fans haben mehrheitlich Verständnis für die Personalpolitik der Bayern. In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer sagten 80,6 Prozent der 5.290 Befragten, "es ist normal, dass Klubs gute Spieler auch von direkten Konkurrenten verpflichten".

Fans für Supercup vor Zuschauern

Was das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am Sonntag in der Schweiz angeht, sind die Fans optimistisch. 78,8 Prozent erwarten einen Sieg des DFB-Teams.