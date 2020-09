DTM: Robin Frijns feiert Heimsieg - René Rast nur Fünfter

Premierenerfolg für Robin Frijns: Der niederländische Audi-Pilot hat seinen ersten Sieg in der DTM gefeiert und den zweiten Platz in der Gesamtwertung erobert.

Deutlich weniger zufrieden war Titelverteidiger Rast, der Mindener rutschte in der Gesamtwertung mit nun 107 Punkten hinter Müller (149) und Frijns (119) auf Platz drei ab. Rast fuhr lange in der Spitzengruppe mit, konnte das Tempo dann aber nicht mehr mitgehen. Im Gegenteil: Den deutlich schnelleren Mike Rockenfeller musste er in der Schlussphase ohne große Gegenwehr passieren lassen. Am Ende betrieb er mit seinem fünften Platz Schadensbegrenzung.