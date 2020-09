Parma öffnet Stadion für Zuschauer - Premierminister Conte: "Unangebracht"

Nach einem sechsmonatigen Lockdown wird in Italien erstmals ein Fußball-Spiel mit Beteiligung eines Serie-A-Klubs vor Zuschauern ausgetragen. 1000 Fans sollen zum Testspiel Parma Calcio gegen Zweitligist FC Empoli am kommenden Sonntag zugelassen werden.

Conte: "Unangebracht"

Der italienische Premierminister Giuseppe Conte hat sich derweil gegen eine Rückkehr der Fans beim Saisonstart der Serie A am 19. September ausgesprochen. "Im Stadion ist ein Menschenandrang unvermeidlich, das gilt vor allem für die Ein- und Ausgänge", sagte der Politiker am Samstag in einem Interview. Conte halte die Wiedereröffnung der Stadien für "unangebracht."

Die Stadionöffnung in Parma erfolgt trotz wieder stark zunehmender Infektionszahlen in Italien. Allein am Freitag wurden 1300 Personen positiv auf das Virus getestet. Mit 35.000 Todesopfern seit Beginn der Pandemie im Februar zählt Italien zu den von COVID-19 am stärksten betroffenen Ländern.