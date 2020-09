FC Chelsea: Diese Risiken birgt die Transferoffensive um Werner, Havertz und Co.

Der Deutsche ist bereits der sechste namhafte Neuzugang der Blues in dieser Transferperiode. Doch trotz der zahlreichen Zugänge läuft auch bei den Blues in diesem Transferfenster nicht alles nach Plan. Denn statt "Kai Havertz" stellte der Champions-League-Sieger von 2012 auf seiner offiziellen Webseite zunächst "Kia Havertz" vor.

Chelsea auf Shopping-Tour - kein Platz für Eigengewächse?

Abgesehen von dieser kleinen Panne geben sich die Blues in diesem Sommer auf dem Transfermarkt bislang keine Blöße. Nach Platz vier in der Premier League und dem Einzug in die K.-o.-Run­de der Champions League soll im nächsten Jahr wieder um Titel gespielt werden. Dafür stellte Besitzer Roman Abramowitsch, dem erste Fans und Medien bereits unterstellten, kein Interesse mehr an seinem Spielzeug FC Chelsea zu haben, über 200 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung.