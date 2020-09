Volleyball: BR Volleys können nach Coronafall Quarantäne verlassen

Wie der Verein am Samstag mitteilte, sei die zweite Testreihe des Teams und des Betreuerstabs am Freitagmorgen negativ ausgefallen. Während der namentlich nicht genannte, positiv getestete Spieler weiterhin in Quarantäne ist, nimmt die Mannschaft von Coach Cedric Enard am Nachmittag den Trainingsbetrieb wieder auf.