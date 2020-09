Julian Draxler: Bei Löw gesetzt, bei PSG vor dem Abschied?

Julian Draxler spürt beim Bundestrainer ein besonderes Vertrauen. In Paris hingegen ist er nur Reservist. Seine Zukunft ist unklar.

Joachim Löw hat Julian Draxler zur Nationalmannschaft berufen und ihm damit einmal mehr klar gemacht, was für eine bedeutende Rolle der 26-Jährige in dessen Planungen noch immer spielt.

Auch aufgrund einer langwierigen Verletzung am Fuß kam der Mittelfeld-Allrounder in der vergangenen Spielzeit auf nur 22 Pflichtspieleinsätze beim Hauptstadt-Klub. Insgesamt stehen für Draxler in der Saison 2019/20 nur 1164 Spielminuten zu Buche. Ein Tor gelang ihm nicht. dafür bereitete er sieben Treffer vor.