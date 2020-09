Formel 3: Beckmann und Zendelli punkten - Schumacher und Flörsch nicht

Motorsport-Talent David Beckmann ist auch beim 15. Saisonlauf der Formel 3 in die Punkteränge gefahren. Im Hauptrennen von Monza belegte der Trident-Pilot aus Hagen nach starker Aufholjagd in der Schlussphase den vierten Platz, sein Teamkollege Lirim Zendeli erreichte eine Woche nach seinem Premierensieg in Spa den siebten Rang.