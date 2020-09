WWE entlässt AOP (Authors of Pain, Akam und Rezar)

Sie hielten die Tag-Team-Titel in mehreren WWE-Kadern, waren an großen Storys beteiligt und von Verletzungspech geplagt - nun hat die weltgrößte Wrestling-Liga das Duo AOP überraschend entlassen.

Damit endet für Akam und Rezar, ursprünglich bekannt als Authors of Pain, ein Engagement, in dem die beiden trotz allem letztlich nicht ganz die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt haben.