2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig startet mit 500 Fans

Wie der Aufsteiger am Freitag mitteilte, dürfen anhand der Corona-Verordnungslage in Niedersachsen beim DFB-Pokalspiel gegen Hertha BSC (11. September) sowie beim ersten Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Holstein Kiel (26. September) jeweils 500 Zuschauer in das heimische Stadion.