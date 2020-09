Tennis - US Open: Angelique Kerber besiegt Ann Li in zweiter Runde

Die deutsche Nummer eins setzte sich in einem hochklassigen Match gegen die ungesetzte US-Amerikanerin Ann Li mit 6:3, 6:4 durch. In einer Stunde und 16 Minuten machte sie den Einzug in die nächste Runde klar.

"Es war ein hartes Match. Sie spielt die Vorhand so stark. Ich habe mich auf meine Chancen fokussiert. Ich bin sehr glücklich, in der nächsten Runde zu stehen", sagte Kerber nach dem Spiel bei Eurosport. Die 32 Jahre alte Kielerin nutze ihren ersten Matchball. Kerbers nächste Gegnerin ist die an Position 28 gesetzte US-Amerikanerin Jennifer Brady (Spielplan der US Open).