Offiziell: Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea von Bayer Leverkusen

Der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea ist in trockenen Tüchern. Der deutsche Nationalspieler unterschreibt bei den Blues einen langfristigen Vertrag.

Was sich schon seit Wochen angedeutet hat, ist nun auch endlich offiziell. Der deutsche Nationalspieler verlässt Bayer Leverkusen und läuft künftig in der englischen Premier League auf. Dies bestätigte der Bundesligist am Freitagabend. Zuvor absolvierte der 21-Jährige seinen Medizincheck bei den Blues und unterschrieb einen Fünfjahres-Vertrag bis 2025.