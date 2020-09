Beachvolleyball: Laura Ludwig siegt gegen Kira Walkenhorst im Viertelfinale

Laura Ludwig setzt sich im Viertelfinale der Beach-Meisterschaft in Timmendorfer Strand gegen ihre ehemalige Teamkollegin Kira Walkenhorst durch - ein umkämpfter Sieg.

Im Viertelfinale gewann Ludwig an der Seite ihrer neuen Teamkollegin Maggie Kozuch mit 2:1 gegen Walkenhorst, die mittlerweile mit Anna-Lena Grüne ein Team bildet. Im Halbfinale wartet nun das Duo Cinja Tillmann und Kim Behrens (Sa. ab 10 Uhr im LIVESTREAM und ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 ).

Gemeinsam hatten Ludwig und Walkenhorst in Rio 2016 bei den Olympischen Spielen die Gold-Medaille geholt. Als Walkenhorst eine Pause einlegte, trennten sich die Wege des Duos vom Hamburger SV.

Grüne glänzt - bei Walkenhorst schwinden die Kräfte

Im ersten Satz waren Walkenhorst und Grüne in Timmendorfer Strand am Freitag nach einem ausgeglichenen Beginn überraschend überlegen und überzeugten beim 21:13 auf ganzer Linie. Im zweiten Satz übernahmen die favorisierten Gegnerinnen zunächst das Kommando, ehe sich ein packender Schlagabtausch entwickelte. Vor allem Grüne zeigte ein starkes Spiel und war am Netz kaum zu stoppen.