Europa League Qualifikation: VfL Wolfsburg live im TV, Stream, Ticker

Der VfL Wolfsburg will sich über drei Qualifikationsrunden für die Europa League qualifizieren © Imago

Der VfL Wolfsburg will das Ticket für die Teilnahme an der Europa League lösen. Dafür müssen die Wölfe aber gleich mehrere Underdogs ausschalten.

Der Weg in die Hauptrunde der Europa League ist ein steiniger.

Wer das Ticket nicht direkt am Saisonende löst, muss häufig mehrere Qualifaktionsrunden überstehen - gegen teils weitgehend unbekannte Gegner. Auch auf den VfL Wolfsburg wartet nun das Duell mit einem Underdog, in der 2. Runde trifft der Bundesligist auf den albanischen Klub FK Kukesi. Wolfsburg hatte den direkten Sprung nach Europa als Tabellensiebter der Saison 2019/20 knapp verpasst.

Das Spiel steigt am 17. September in Albanien, SPORT1 überträgt das K.O.-Duell live (Europa League: FK Kukesi - VfL Wolfsburg live um 20 Uhr im TV und im STREAM). Ein Rückspiel wird es nicht geben - wer verliert muss die Hoffnung auf eine Teilnahme am europäischen Geschäft für mindestens ein Jahr begraben.