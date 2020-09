Tour de France 2020 - Ergenbis: Wout Van Aert gewinnt 7. Etappe

Van Aert siegt auf der 7. Etappe

Tour de France 2020: Buchmann verbessert sich

Bester Deutscher in der überraschend kleinen Spitzengruppe war Sagans Teamkollege Emanuel Buchmann als 19., damit verbesserte er sich in der Gesamtwertung auf Platz zwölf (+0:22 Minuten). Im Laufe der Etappe überstand Buchmann die vielen Windkanten ohne Zeitverlust und durfte sich am Ende über eine Verbesserung in der Gesamtwertung freuen.