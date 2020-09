Julian Nagelsmann von RB Leipzig reagiert auf Vorwurf von Markus Söder

"Grundsätzlich finde ich es ein gutes Zeichen für alle, dass wir ein Stück zur Normalität zurückkehren", sagte Nagelsmann. Man habe in Sachsen und Leipzig ja auch nicht so viele Infizierte. "Und das ist ja keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die ist ja auch wissenschaftlich begründet", meinte der RB-Coach.

Neiddebatte wundert Nagelsmann

Nagelsmann will Angelino unbedingt

"Der Transfermarkt kommt nicht wirklich in Schwung", sagte Nagelsmann am Freitag. Am schnellsten erwarte er eine Einigung bei Linksverteidiger Angelino, der in der abgelaufenen Rückrunde von Manchester City ausgeliehen war. "Den brauchen wir unbedingt", so Nagelsmann.