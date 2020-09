Super Mario Bros. 35 - das Battle Royale im Mario Land

Altbewährtes mit dem neusten Trend zu kombinieren kann schnell mal in der Schublade "Unnötig aufgewärmt" landen. Ob es bei Super Mario Bros. 35 auch so laufen wird?

Inzwischen ist es sage und schreibe 35 Jahre her, dass mit Super Mario Bros. das erste aller Mario-Spiele über die Röhrenbildschirme der Welt geflimmert ist. Zur Feier dieses Jubiläums kündigte Nintendo via YouTube nun einige neue Titel an, die bis spätestens Frühjahr 2021 erscheinen sollen.