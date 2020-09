Nationalmannschaft: Gründe für Jogi Löws Ärger über die UEFA

Gegen Spanien fängt sich die deutsche Elf in den Schluss-Sekunden das 1:1 ein. Anschließend redet sich Joachim Löw in Rage. Die Gründe.

Die Spieler waren auf einem unterschiedlichen Fitnesslevel, es mangelte an der Abstimmung untereinander. Nicht nur Bundestrainer Joachim Löw nagelte nach Abpfiff gegen die UEFA und beklagte das bevorstehende Mammut-Programm. Auch seine Spieler fürchten Verletzungen.

SPORT1 erklärt, was hinter der Löw-Attacke steckt.

Wechsel-Ärger!

Einen Tag vor dem Spanien-Kracher konnte Löw keine Auskunft darüber geben, ob er einen Tag später fünfmal - wie zuletzt in den europäischen Ligen und Wettbewerben durch die Corona-Herausforderungen üblich - oder nur dreimal wechseln darf.

Der DFB stellte einen Antrag auf fünf Wechsel. Am Spieltag teilte die UEFA überraschend mit, dass nur drei Wechsel erlaubt sind. Eine für Löw nicht nachvollziehbare Entscheidung, denn die Spieler haben keine Vorbereitung in den Knochen. Manche kamen aus dem Urlaub (Toni Kroos), manche vom Champions-League-Turnier in Lissabon (Niklas Süle).