FC Porto: Jesús Corona macht nicht nur wegen Namen auf sich aufmerksam

Doch dem Mittelfeldspieler des FC Porto verhalf der Name in Verbindung mit seinem unzweifelhaften Können zuletzt sogar zu Ruhm und Anerkennung.

Jesús Manuel Corona Ruíz, so sein vollständiger Name, wurde als drittes von fünf Kindern in Hermosillo in Mexiko geboren. Obwohl in der gering besiedelten, aber wohlhabenden Wüstenregion eher Baseball gespielt wurde, begann der junge Corona im Alter von sechs Jahren mit dem Fußballspielen.