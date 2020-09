Tour de France 2020: Ex-Profi Brian Holm witzelt über Asgreen

Brian Holm erklärt in einem launischen Instagram-Post als Reaktion auf einen aktuellen Schützling, dass die Tour de France früher viel härter gewesen sei.

Die Tour de France 2020 ist in vollem Gange, wieder einmal gehen die Fahrer dabei an ihre Grenzen. So sprach Kasper Asgreen vom Team Deceuninck-Quick-Step vor zwei Tagen von einer "sehr harten Etappe".