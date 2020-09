PUBG Mobile gesperrt - Eine Bedrohung für Indiens eSports-Szene

Weniger PC, mehr Smartphone

Während im Westen eSports hauptsächlich auf dem PC und Spielkonsolen stattfindet, ist in Ländern wie Indien, Taiwan und Co. der mobile Sektor vorherrschend. Hier stehen Games wie PUBG Mobile oder Honor of Kings im Rampenlicht. Das ist unter anderem auf die Verbreitung von Smartphones zurückzuführen, die im Vergleich zu einem Computer oder Notebook in der Anschaffung wesentlich günstiger zu haben sind.