US Open 2020 mit Thiem, Medvedev, Williams LIVE im TV, Stream, Ticker

Am sechsten Turniertag der US Open stehen zahlreiche Top-Ten Spieler auf dem Platz. Unter anderem müssen Dominic Thiem und Daniil Medvedev ran.

US Open 2020: Thiem und Medvedev spielen am Samstag

Die Nummer 2 und 3 der Welt ihre Drittrundenmatches. Der russische Vorjahresfinalist Daniil Medvedev (3.) tritt am Abend gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf (ab 18 Uhr im LIVETICKER) an und der Österreicher Dominic Thiem (2.) erwartet in der Nacht den Kroaten Marin Cilic. (Spielplan und Ergebnisse der US Open)