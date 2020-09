NBA: Steve Nash soll Brooklyn Nets mit Durant und Irving zu Topteam machen

Der frühere NBA-Profi soll laut New York Times versucht haben, Dirk Nowitzki als Co-Trainer für die New Yorker Franchise zu gewinnen . Doch der frühere Teamkollege soll ihm einen Korb gegeben haben.

Nun muss Nash also ohne seinen guten Kumpel die Mammutaufgabe angehen, die Nets von einer grauen Maus endlich zu einem Topteam der NBA zu formen. Seit Bestehen der Liga in ihrer jetzigen Form hat Brooklyn keinen Titel gewonnen. In der Team-Vita stehen lediglich zwei ABA-Meisterschaften aus den 70ern.

Nash als Spieler bei Suns, Mavs und Lakers

Einer der besten Point Guards der Liga-Historie prägte seine Position wie kaum ein anderer, etablierte mit Phoenix unter Trainer Mike D'Antoni unter dem Prinzip "7 Seconds or less" die Kombination aus (wildem) Tempospiel und Distanzwürfen in der NBA. Seine herausragenden Leistungen brachten ihm in seiner zweiten Periode bei den Suns 2005 und 2006 jeweils die MVP-Auszeichnung ein.

Berater bei den Warriors und in Kanada

Sean Marks, General Manager der Nets, sieht darin kein Problem. "Mit seinen Instinkten für das Spiel, seiner angeborenen Fähigkeit, mit den Spielern zu kommunizieren und sie für ein gemeinsames Ziel zu vereinen, sind wir gut aufgestellt, um in der Liga auf höchstem Level mitzuhalten", erklärte Marks die Vorzüge des in Südafrika geborenen Nash, der mit seinem neuen Angestellten einst bei Phoenix gemeinsam auf dem Court stand.

Eine Legende tritt ab: Steve Nash verkündet am 21. März 2015 mit 41 Jahren sein Karriereende. SPORT1 blickt zurück auf die lange NBA-Karriere des Assist-Königs, seine Freundschaft mit Dirk Nowitzki und den einen großen Traum, der am Ende unerfüllt bleibt © Getty Images

Geboren wird Steve Nash 1974 als Sohn eines englischen Fußballers und einer walisischen Mutter in Südafrika. Wenig später zieht die Familie nach Kanada, sodass Nash die britische und kanadische Staatsbürgerschaft innehat © Getty Images

Nash wächst mit Fußball und Eishockey auf. Erst mit zwölf Jahren fängt er an, Basketball zu spielen. Der Wunsch, NBA-Profi zu werden wächst dafür umso schneller. Dem ein oder anderen Kick ist der bekennende Tottenham-Fan aber auch in seiner Basketballkarriere nicht abgeneigt © Getty Images

Mit einem Stipendium geht es für Nash (l.) nach der High School in die USA. 1992 kommt er an die Santa Clara University und spielt bis 1996 für Kalifornier. Seine Trikotnummer 11 wird dort bis heute nicht mehr vergeben ©

1996 wird Nash für die NBA gedraftet. In einem Jahrgang, der es in sich hat (u.a. Kobe Bryant (Foto), Jermaine O'Neal, Allen Iverson, Ray Allen) wird Nash als 15. von den Phoenix Suns gepickt. Die ernten für die Wahl des weitestgehend unbekannten Point Guards Buhrufe der eigenen Fans © Getty Images

Nash und Phoenix, das passt zunächst nicht. Hinter Kevin Johnson, Sam Cassell und später Jason Kidd ist der 1,91-Meter-Guard Bankdrücker. Zwar kommt er im zweiten Jahr auf mehr Einsatzzeit, doch 1998 geht es für ihn trotzdem zu den... © Getty Images

...Dallas Mavericks. Mit blondierten Haaren und Rookie Dirk Nowitzki ist Nash Hoffnungsträger von Head Coach Don Nelson. Von Beginn an ist Nash in Dallas Starter und nimmt Nowitzki in dessen schwerem ersten Jahr unter seine Fittiche. Zwischen beiden entwickelt sich eine enge Freundschaft © Getty Images

Und auch mit den Mavs geht es kontinuierlich bergauf: 2000/2001 erreicht Dallas erstmals seit über zehn Jahren die Playoffs. Im Jahr darauf kommt Nash auf Karrierebestwerte von 17,9 Punkten und 7,7 Assists pro Spiel. Kaum einer hat auch im höchsten Tempo ein solches Auge für den besser postierten Teamkollegen. Dazu kommen ein präziser Wurf aus der Distanz und Nerven wie Drahtseile von der Freiwurflinie © Getty Images

Der Lohn: 2002 und 2003 wird Nash - hier gemeinsam mit Nowitzki - ins All-Star-Team gewählt © Getty Images

Auch privat läuft es in Dallas: 2001 lernt Nash Alejandra Amarilla kennen, die er 2005 heiratet. 2010 kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, doch zu diesem Zeitpunkt liegt die Ehe schon in Trümmern © Getty Images

Dennoch kehrt Nash Dallas 2004 den Rücken. Mavs-Besitzer Mark Cuban will bei einem Angebot der Phoenix Suns nicht mitgehen, sodass sich Nash für eine Rückkehr nach Arizona entscheidet © Getty Images

Und diesmal läuft es. Schon in der ersten Saison mit Nash gewinnt Phoenix mit seinem neuentdeckten Uptempo-Basketball unter Coach Mike D'Antoni 33 Spiele mehr als im Vorjahr. Nash wird vor Shaquille O'Neal als erster Kanadier überhaupt zum Most Valuable Player der NBA gewählt und wiederholt dieses Kunststück in der darauffolgenden Saison © Getty Images

So erreichen die Suns erstmals von 1993 das Western Conference Final. Dort ist dann jedoch gegen Tim Duncans San Antonio Spurs (Foto) Endstation. Auch im folgenden Jahr steht Phoenix mit einem überragenden Nash im Conference Final. Diesmal sind Nowitzkis Dallas Mavericks eine Nummer zu groß © Getty Images

Nie wieder soll Nash einem Championship-Ring so nahe kommen. In den folgenden Jahren bleiben seine Statistiken gigantisch - 2007 wird er im MVP-Voting nur knapp von Dirk Nowitzki geschlagen - doch mit den Suns geht es stetig bergab. 2008/2009 verpasst Nash erstmals seit seiner Rückkehr nach Arizona die Playoffs © Getty Images

Ein Trost dürfte sein Platz auf dem kanadischen Walk of Fame sein. 2005 erhält Nash zudem als bislang einziger Basketballer überhaupt die Lou Marsh Trophy als Kanadas Sportler des Jahres © Getty Images

Mit dem Nationalteam Kanadas bleibt Nash der ganz große Erfolg verwehrt. Von 1993 bis 2004 spielt Nash für sein Land. Höhepunkt ist dabei die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000. Dort ist für Nash aber unter Tränen im Viertelfinale gegen Frankreich Schluss © Getty Images

Auch neben dem Court ist Steve Nash ein ganz Großer. Mit seiner Steve Nash Foundation unterstützt er benachteiligte Kinder. Das Time Magazine kürt ihn 2006 zu einem der 100 einflussreichsten Menschen der Welt © Getty Images

2010 hat Nash mit den Suns noch einmal die Chance auf die NBA-Finals. Doch gegen die Lakers verliert Phoenix die Conference Finals in sechs Spielen. Es ist das letzte Mal, dass der Kanadier mit den Suns in den Playoffs steht © Getty Images

2012 verlässt Nash die Suns in Richtung Sunshine State: Die Lakers sichern sich die Dienste des zu diesem Zeitpunkt 37-Jährigen für vier Draft-Picks. Da die Nummer 13 dort von NBA-Legende Wilt Chamberlain besetzt ist, entscheidet sich Nash auf Spielmacher im Fußball anspielend für die Nummer 10 © Getty Images

Doch Nash plagen zunehmend körperliche Probleme. Nachdem in seiner ersten Saison in L.A. schon in der ersten Playoff-Runde Schluss ist, kann Nash 2013/14 wegen Nervenproblemen am Bein nur 15 Spiele absolvieren © Getty Images

Am 8. April 2014 steht Nash ein letztes Mal bei einem NBA-Spiel auf dem Court. Gegen die Houston Rockets kommt er in 13 Minuten auf drei Punkte und fünf Assists. In der Vorbereitung auf die Saison 2014/15 zieht sich Nash schließlich eine Rückenverletzung zu, als er ein Gepäckstück anhebt. Schon zuvor laboriert er immer wieder an Rückenproblemen © Getty Images