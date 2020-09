FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von Flick und Müller

"Wir haben eine Saison gespielt, da wäre der Song 'Feels like Heaven' angebracht", sagte Rummenigge im vereinseigenen Mitglieder-Magazin 51 : "Es war eine Saison wie geschnitten Brot, unglaublich."

Rummenigge bremst vor zu hohen Erwartungen

Auch in der kommenden Saison haben die Münchner hohe Ambitionen, Rummenigge bremst aber vor zu hohen Erwartungen.

Joshua Kimmich sprach nach dem CL-Sieg von einem "Gefühl der Unschlagbarkeit". Rummenigge dazu: "Wenn man 30 Mal in Folge ohne Niederlage bleibt, sind so ein Satz und so ein Gefühl sicher nicht unberechtigt."