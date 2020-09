NHL-Playoffs: New York Islanders verlieren Spiel 6 gegen Philadelphia

Die New York Islanders drohen den Einzug ins Halbfinale der NHL-Playoffs noch zu verspielen. Auch in Spiel 6 gegen die Philadelphia Flyers reicht es nicht.

Die New York Islanders haben im Playoff-Viertelfinale der NHL auch ihren zweiten Matchball vergeben. Das Team des deutschen Torhüters Thomas Greiss, der erneut nicht zum Einsatz kam, verlor gegen die Philadelphia Flyers 4:5 nach Verlängerung und kassierte damit in der Best-of-Seven-Serie den Ausgleich zum 3:3. Das entscheidende Spiel findet am Samstagabend (Ortszeit) in Toronto statt. (Spielplan und Ergebnisse der NHL-Playoffs)